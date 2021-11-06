Хулуси Акар обратился к Еревану из Баку
«Турция призывает Армению отказаться от враждебной политики и присоединится к платформе регионального сотрудничества «3+3», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления на торжествах по случаю Дня Победы.
По его словам, президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали очень конструктивный подход, направленный на создание мирной жизни для будущих поколений, и открыли дверь в новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве.
«Мы ожидаем, что армянские официальные лица, отказавшись от нынешней политики, воспользуются этой исторической возможностью, включая наше предложение о платформе «3+3», - сказал он.
Министр добавил, война в Карабахе окончена и «началась новая борьба для обеспечения устойчивого мира на Кавказе».
«В этой связи Шушинская декларация является сильным шагом к будущему. Все должны знать, что будущее не может быть построено на ненависти и злопамятстве. Армения должна прекратить враждебность и смотреть в будущее. Мы же со своей стороны продолжим усилия для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе», - подчеркнул Акар.
Напомним, с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.