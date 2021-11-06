Хулуси Акар обратился к Еревану из Баку

«Турция призывает Армению отказаться от враждебной политики и присоединится к платформе регионального сотрудничества «3+3», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления на торжествах по случаю Дня Победы.

По его словам, президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали очень конструктивный подход, направленный на создание мирной жизни для будущих поколений, и открыли дверь в новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве.

«Мы ожидаем, что армянские официальные лица, отказавшись от нынешней политики, воспользуются этой исторической возможностью, включая наше предложение о платформе «3+3», - сказал он.