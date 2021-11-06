Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что к польской границе направляется большая группа мигрантов, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

"Белорусская сторона принимает все меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений и безопасности людей, двигающихся по автомагистрали", - добавили в ведомстве.