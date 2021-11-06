Зеленский считает, что Киев от нацистов освободили «неправильно»

По его мнению, желание советских властей освободить столицу к годовщине Октябрьской революции было жесткой прихотью.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он подчеркнул, что жизнь человека — наивысшая ценность для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее.

«А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек?» — написал он.

В подтверждение своих слов президент Украины привел данные, что в битве за Днепр указаны 417 тыс. погибших, но, по данным историков, число погибших достигает почти 1 млн человек. В боях за Киев пало до 240 тыс. солдат и офицеров.