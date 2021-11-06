Сколько часов налетали Bayraktar за 44 дня Отечественной войны

Азербайджан использовал приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты во всех фронтовых операциях 44-дневной Отечественной войны. Об этом говорится в сюжете телеканала TRT HABER, посвященном роли ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 во второй Карабахской войне.

Отмечается, что БПЛА, приобретенные у Турции, являются одним из важных факторов победы в Карабахе. «Турецкие БПЛА изменили концепцию войны в мировом масштабе», - говорится в сюжете.

Сообщается, что общая стоимость уничтоженных армянских военных автомобилей беспилотниками Bayraktar составила 1 миллиард долларов. В целом за 44 дня войны БПЛА совершили порядка 3 тысяч часов непрерывных полетов, уничтожив около 900 целей.