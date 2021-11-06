Новое заявление Кремля о встрече Алиева, Путина и Пашиняна

Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Поясню насчет темы видеоконференции Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет. Эта работа продолжается", - сказал Песков.