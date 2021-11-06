В Турции успешно испытали ракету Siper, аналог российской С-400
В Турции состоялось успешное испытание ракеты собственного производства класса «земля-воздух» дальнего действия Siper. Об этом в Twitter написал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, добавив, что испытания отечественной системы противовоздушной обороны, которую планируется принять на вооружение в 2023 году, будут продолжены, передает EAdaily.
Отмечается, что проект Siper, который заявлен в качестве аналога российских С-400, возглавляют турецкие оборонные компании ASELSAN, ROKETSAN и Совет по научно-техническим исследованиям Турции.
Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz #SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık.🚀— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 6, 2021
2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz. pic.twitter.com/Nr4lmq9H4h
Помимо Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российскими С-400, также разрабатываются системы ПВО Korkut (зенитная самоходная установка), Sungur (переносной зенитно-ракетный комплекс, ПЗРК) и Hisar (зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности).