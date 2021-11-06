В Турции успешно испытали ракету Siper, аналог российской С-400

В Турции состоялось успешное испытание ракеты собственного производства класса «земля-воздух» дальнего действия Siper. Об этом в Twitter написал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, добавив, что испытания отечественной системы противовоздушной обороны, которую планируется принять на вооружение в 2023 году, будут продолжены, передает EAdaily.

Отмечается, что проект Siper, который заявлен в качестве аналога российских С-400, возглавляют турецкие оборонные компании ASELSAN, ROKETSAN и Совет по научно-техническим исследованиям Турции.