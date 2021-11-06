Azergold посетил семьи шехидов и ветеранов Дашкесана фото
В связи с первой годовщины славной Победы отважной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне коллектив закрытого акционерного общества AzerGold посетил семьи шехидов и ветеранов в Дашкесане.
Сотрудники ЗАО, встретившиеся со 116 семьями шехидов и ветеранов, почтили память героев, отдавших жизнь за счастье будущих поколений. Было отмечено, что постоянное внимание, оказываемое семьям героев и самоотверженных ветеранов, внесших неоценимый вклад в историческую Победу, является выражением верности и глубокого уважения к ним.
В рамках социальной кампании были вручены одноразовые банковские карты малообеспеченным семьям шехидов Отечественной войны, зарегистрированным в Дашкесанском районе. Кроме того, семьям шехидов и ветеранов, раненных в прошлогодних боях, были вручены праздничные подарки.
Меры социальной помощи, реализуемые в рамках политики социального воздействия и ответственности ЗАО, несут цель поддержки государственной программы социальной защиты семей шехидов и раненных в боях за восстановление территориальной целостности страны, служат улучшению их благосостояния.