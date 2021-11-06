В Ираке уничтожен один из главарей ИГИЛ

Подразделения разведслужбы Ирака уничтожили одного из главарей террористической группировки ИГИЛ, передает Al Sumaria.

Сообщается, что силовиками уничтожен Абу аль-Бараа, являющийся одним из главарей бандформирований ИГ, оставшихся после разгрома группировки. Также военнослужащими было разрушено три укрытия радикалов.

Напомним, боевики ИГИЛ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.