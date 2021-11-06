Ильхам Алиев встретился в Шуше с Хулуси Акаром
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Шуше министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, находящегося в Азербайджане для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы - 8 Ноября.
Anadolu сообщает, что турецкого министра сопровождают начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и глава ВВС генерал Хасан Кючюкакюз.
На встрече присутствовал и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Глава Минобороны Турции передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю годовщины победы в 44-дневной войне. Акар подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном будет продолжаться под девизом «Одна нация – два государства» и что Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан в его справедливой борьбе.
Глава Минобороны Турции передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю годовщины победы в 44-дневной войне. Акар подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном будет продолжаться под девизом «Одна нация – два государства», и что Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан в его справедливой борьбе.