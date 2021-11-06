Подготовленный телеканалом CNN репортаж о якобы выданной замуж за 55-летнего афганца 9-летней девочке оказался фейком, сообщает Sputnik Афганистан.

Все подробности резонансного события выяснили в Aamaj News, связавшись с героем репортажа - Абдул-Маликом, отцом 9-летней Парване. Он пояснил, что 55-летний Курбан, которому он продал дочь, является его родным дядей.

Свою дочь Абдул-Малик действительно ему продал от безысходности (теперь такие случаи в Афганистане нередки) за 350 тыс. афгани (почти $4 тыс.), из которых пока получил меньше половины, но вовсе не в качестве "жены". Отец уверяет, что при первой же возможности выкупит свою дочь обратно.

Данная новость имела огромный резонанс в западных СМИ и соцсетях. Журналисты Aamaj News пытались выяснить мотивы действий CNN у местных сотрудников американского телеканала, но никакого ответа не получили.