Иран поздравил Азербайджан с Победой

«В последние три десятилетия мы всегда выступали против оккупации Азербайджанской Республики и подчеркивали сохранение территориальной целостности этой страны». Как сообщает IRNA, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции в понедельник.

Хатибзаде рассказал о важности устранения недоразумений, возникших между Азербайджаном и Ираном.

"...Поздравляем Азербайджан с освобождением находившихся под оккупацией земель и сегодня приветствуем годовщину победы. В этих условиях важнее всего устранить некоторые недоразумения, возникшие в прессе и среди общественности", - отметил он.

Представитель министерства также подчеркнул, что проводятся переговоры между главами и заместителями глав МИД, другими ответственными лицами двух стран.