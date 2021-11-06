Ученые выяснили, что у пожилых людей иммунитет к COVID-19 сохраняется дольше

Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против дельта-штамма. О результатах исследования сообщается в журнале Scientific Reports, передает РИА Новости.

Согласно данным, вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — еще более высокий по сравнению с просто вакцинированными.

Ученые из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у трех групп населения: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.

Отмечается, что исследование началось в 2020 году, еще до появления штаммов бета, гамма и дельта.