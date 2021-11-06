Ученые выяснили, что у пожилых людей иммунитет к COVID-19 сохраняется дольше
Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против дельта-штамма. О результатах исследования сообщается в журнале Scientific Reports, передает РИА Новости.
Согласно данным, вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — еще более высокий по сравнению с просто вакцинированными.
Ученые из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у трех групп населения: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.
Отмечается, что исследование началось в 2020 году, еще до появления штаммов бета, гамма и дельта.
Согласно данным, у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а из переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых.
"Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке", — приводятся в пресс-релизе Монреальского университета слова одного из руководителей исследования Жана-Франсуа Массона, профессора химического факультета.
Также отмечается, что у человека, перенесшего COVID-19 в легкой форме, после вакцинации уровень антител удваивается, а вновь образовавшиеся антитела лучше предотвращают взаимодействие между S-белком вируса и рецепторами ACE-2, через которые коронавирус проникает в клетки.
Ученые продолжат свои исследования, чтобы определить лучшую комбинацию антител для эффективной защиты от всех вариантов коронавируса.