Президент Армении пожаловался на отсутствие у него власти

"Я считаю, решение перевести Армению из президентской республики в парламентскую было ошибкой. В итоге получилась республика больше премьерская. Нынешняя Конституция имеет огромные недостатки, и я выступаю за ее изменение, чтобы как минимум сделать ее сбалансированной. Иначе в будущем всё это может привести к тяжёлым последствиям".

Об этом в интервью «АиФ» заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Ведь обычные люди не понимают, что такое парламентская республика. Ну давайте выйдем на улицу и спросим любого встречного, почему президент не может назначить хорошего человека министром или кого-то снять. Простой человек вам не ответит. Проблема в том, что люди, у которых есть опыт, получившие образование на Западе или на Востоке, сегодня не могут вернуться домой и служить своей стране, потому что наша конституция не разрешает. Чтобы стать министром, ты должен 4 года жить в Армении, быть только армянским гражданином. Чтобы стать президентом — 10 лет. Мне непонятно — почему?", - заявил А.Саркисян.