Меркель навсегда уходит из политики

Политикой я больше заниматься не буду, заявила Ангела Меркель в одном из своих последних интервью на посту федерального канцлера Deutsche Welle.

Она сказала, что больше не будет разрешать политические конфликты, отметив, что занималась этим много лет.

“16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову”, - добавила Меркель.