Лавров о позиции США по статусу Донбасса

«Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса, прямо подтверждался во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне этого года. Такая же позиция высказывалась и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса вл время их контактов с российскими руководителями.

«На всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», - сказал Лавров.