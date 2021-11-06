Дочь бывшего госсекретаря США Майка Пенса Шарлотта Пенс-Бонд столкнулась с критикой в сети после того, как опубликовала в своем Instagram замечание против вакцинации от коронавируса, сообщает Independent.

«Как врач, проработавший последний год в отделении интенсивной терапии, прошу вас быть очень осторожной со своей аудиторией и посланием к ней. Вакцины спасают жизни. Да, они не идеальны, но защищают очень многих», - написала врач Лили Грей, раскритиковав мнение дочери Пенса.

Пенс-Бонд ранее выложила на своей странице фотографию со словами «Не подчиняйся». Ее публикация набрала около 700 отметок «нравится», но в комментариях женщина столкнулась с критикой как со стороны врачей, так и других подписчиков.