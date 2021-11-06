Отсидевший 34 года Магеррамов попался на краже коров

Сотрудники отдела полиции города Шеки задержали мужчину, подозреваемого в краже скота. Как сообщили haqqin.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в правоохранительные органы в связи с кражей принадлежащих им 11 коров обратились семь человек.

После проведения проверки был задержан подозреваемый. Им оказался житель Агдамского района Бахман Магеррамов, отсидевший в колонии за кражи 34 года.

Бахман Магеррамов сознался в совершении краж животных и сообщил, что продавал коров на животноводческом рынке в Бардинском районе.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.