Польша стянула к границе с Беларусью 12 тысяч солдат. Направляет войска и Литва

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас говорит, что на границе Беларуси с Польшей могут находиться от тысячи до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Литва направляет свои войска к границе Польши и Беларуси из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время глава МВД Литвы Агне Билотайте инициирует введение чрезвычайного положения в приграничных муниципалитетах страны, пишет Delfi. "Все наши подразделения максимально подготовлены", - подытожила Билотайте.

В то же время власти Польши заявили, что боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Беларусью.

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – говорится в сообщении польских ВС.

Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Беларусью служат более 12 тыс. солдат.