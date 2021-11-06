Израиль разрешил военное расширение Египта в секторе Газа

Израиль и Египет в воскресенье, 7 ноября, подписали поправку к соглашению о безопасности между странами, позволяющую официальному Каиру увеличить присутствие своих вооруженных сил в районе Рафах в секторе Газа, сообщают СМИ.

Соглашение было подписано во время встречи высокопоставленных военных делегаций Израиля и Египта в Шарм-эль-Шейхе. Рафах - единственный переход между Египтом и сектором Газа.

Примечательно, что встреча состоялась через два месяца после переговоров премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента Египта Абдель-Фаттаха эль-Сиси. Во время этой встречи, когда премьер-министр Израиля впервые за более чем десять лет посетил Египет, лидеры двух стран обсудили общие проблемы безопасности.