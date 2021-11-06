В Бишкеке самый грязный воздух в мире

Воздух в столице Киргизии Бишкеке оказался самым загрязненным в мире. Согласно данным World Air Quality, концентрация микродисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека составляет 259 микрограмм на кубометр, превысив всемирную норму более чем в 10 раз.

На втором месте по загрязнению воздуха оказался индийский город Дели (202 мкг на куб. метр), на третьем - пакистанский Лахор (167 мкг).

Отмечается, что в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 микрограммов на куб. метр. В законодательстве Киргизии допустимый уровень концентрации составляет 35 мкг на куб. метр.