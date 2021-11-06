Песков охладил пыл Симоньян: Кремль не видит национальной подоплеки
Кремль не видит национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все - граждане России", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на просьбу прокомментировать случаи с избиением мужчины в метро в октябре и нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве в начале ноября.
"На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным", - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он отметил, что следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. "Если эти обвинения будут доказаны в суде, то, соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности", - заверил Песков.
Вечером 4 ноября, по данным СК, несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. По словам отца мальчика, один из нападавших ударил ребенка по щеке.
Напомним, Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, осуждающий преступленияв России граждан из стран Закавказья. В нем телеведущая призвала мигрантов прекратить нарушать закон Российской Федерации, пообещав в противном случае ужесточение миграционного законодательства.