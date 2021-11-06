Песков охладил пыл Симоньян: Кремль не видит национальной подоплеки

Кремль не видит национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все - граждане России", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на просьбу прокомментировать случаи с избиением мужчины в метро в октябре и нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве в начале ноября.

"На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным", - цитирует представителя Кремля ТАСС.