Российские военные эксперты назвали причины поражения Армении в войне

16:59

Прошел год со дня победы Азербайджана во второй карабахской войне. Ряд международных экспертов и СМИ до сих пор комментируют эту войну с различных ракурсов. Так, российский Центр анализа стратегий и технологий недавно организовал на эту тему обсуждения с участием военных экспертов. Итоги этих дискуссий подводит газета «Московский комсомолец». По словам российского военного эксперта Леонида Нерсисяна, хотя руководство Армении и получало предварительную информацию о том, что может начаться война, должной реакции на это не было.

«По моей информации, руководство страны еще за месяц получило достаточно информации, что могут начаться боевые действия. За пять дней до начала войны поступали тревожные сигналы из Карабаха. Было констатировано, что активность азербайджанских войск очень высока и необходимо привести войска в состояние боевой готовности», - отмечает Нерсисян. По словам эксперта, в первый день войны было уничтожено около 70 процентов средств противовоздушной обороны в Карабахе. Причем многие из них были поражены на постоянных местах дислокации, так как месторасположение их не менялось годами. По словам Нерсисяна, после начала войны отправить подкрепление из Армении в Карабах было практически невозможно, так как азербайджанская армия господствовала в воздухе, а армянские войска несли тяжелые потери от атак «Байрактаров» и аппаратов-камикадзе израильского производства. В то же время разведывательные беспилотники помогали азербайджанской артиллерии наносить удары точно в цель.