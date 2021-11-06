Лукашенко обвинили в дестабилизации Евросоюза

«Европейский Союз внимательно следит за ситуацией с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши и готов к дальнейшим санкциям из-за новых угроз». Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия также выразила готовность помочь Польше и Литве в ситуации с мигрантами из Беларуси.

«За последнее время польские власти сообщали о 3 тысячах попыток пересечения границы еженедельно. Это продолжающаяся отчаянная попытка режима Лукашенко использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского союза. Продолжается работа по модификации санкционного режима против страны с учетом новых угроз, в том числе использованием мигрантов в собственных целях. ЕС готов к дальнейшим действиям в ответ на недопустимые действия режима Лукашенко», - добавили в пресс-службе.