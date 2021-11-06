Азербайджанские и турецкие альпинисты взошли на Хачадаг
Азербайджанские и турецкие альпинисты совершили триумфальное восхождение на гору Хачадаг, расположенную на территории Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
АзерТАдж пишет, что в восхождении на Хачадаг высотой 2 415 метров, посвященном годовщине Победы азербайджанской армии, приняли участие 11 альпинистов. Акция организована Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики совместно с Федерацией воздушных и экстремальных видов спорта.
Шествие стартовало из села Гал Джульфинского района. Достигнув вершины горы, участники почтили память военнослужащих, погибших в 44-дневной Отечественной войне, и развернули государственные флаги двух стран, а также плакаты, отображающие освобождение азербайджанских земель.