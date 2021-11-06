Погода в Азербайджане изменится: дожди, сильный ветер и снег Предупреждение
С 10 по 12 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, с вечера 10 до полудня 11 ноября местами прогнозируются дожди.
Вечером 10 ноября будет дуть северо-западный ветер - 18-23 м/с, с порывами до 27-32 м/с, 11 ноября он усилится до 35-38 м/с. Температура воздуха понизится на 11-10 градусов - до 9 градусов тепла.
Ожидается изменение погодных условий и в районах Азербайджана.
Прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, с порывами до 25-30 м/с, местами до 33-38 м/с. Температура воздуха 11 ноября понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.