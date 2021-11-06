Флаг Азербайджана на горе Агрыдаг

Альпинист Исрафил Ашурлы в честь Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне поднялся на гору Агрыдаг, где установил особые флаги Азербайджана и Турции. Об этом он рассказал "Вестнику Кавказа".

"Размышляя о том, как я могу лучшим образом отметить памятную для всего Азербайджана и для всех азербайджанцев дату 8 Ноября, день нашей блистательной Победы в Карабахской войне, я решил совершить ряд восхождений. Начать с высочайшей вершины Турции, горы Агрыдаг, а после этого вернуться в Азербайджан и совершить еще два восхождения", – сказал Ашурлы.