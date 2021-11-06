Флаг Азербайджана на горе Агрыдаг
Альпинист Исрафил Ашурлы в честь Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне поднялся на гору Агрыдаг, где установил особые флаги Азербайджана и Турции. Об этом он рассказал "Вестнику Кавказа".
"Размышляя о том, как я могу лучшим образом отметить памятную для всего Азербайджана и для всех азербайджанцев дату 8 Ноября, день нашей блистательной Победы в Карабахской войне, я решил совершить ряд восхождений. Начать с высочайшей вершины Турции, горы Агрыдаг, а после этого вернуться в Азербайджан и совершить еще два восхождения", – сказал Ашурлы.
Альпинист рассказал, что взял с собой "два легендарных флага. Флаг Азербайджана, который хранится в Музее Государственного флага – его я поднимал над всеми континентами, над Эверестом и другими высочайшими пиками Земли, над Северным и Южным полюсами. Под расписку я получил его в музее специально для этой экспедиции. И турецкий флаг ручной работы 1922 года, который мне подарили в Турции. Сегодня в 12 часов по турецкому времени я имел честь поднять эти два флага над высочайшей вершиной Турции".
По словам Ашурлы, восхождение было непростым: "Сейчас межсезонье, погода не самая хорошая, дует очень сильный ветер, на маршруте много снега и льда. Резкое отличие от летнего сезона, для восхождения требуются серьезные альпинистские навыки".