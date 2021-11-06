"Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения [руставская тюрьма] в лечебное учреждение для осужденных и заключенных №18 [глданская тюремная больница]", - цитирует ТАСС сообщение пенитенциарной службы.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставлен из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. Об этом сообщила журналистам мать бывшего лидера Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном, передает ТАСС.

"Они [руководство тюрьмы] проигнорировали все, выкрали моего сына у нас на глазах и куда-то забрали. ...Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - сказала Аласания.

Личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе сообщили, что консилиум врачей принял решение рекомендовать минюсту Грузии доставить Саакашвили, объявившего голодовку, в медицинское учреждение.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник планирует провести в Тбилиси на площади Свободы акцию протеста с требованием госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику вместо тюремной больницы, куда предлагает Минюст.