«Отряд самоубийц»: Иран показал эффективность своих беспилотников видео
Во время военных учений в Оманском заливе под названием «Зольфагар 1400» Иран показал эффективность своих БПЛА Arash, сообщает Tasnim.
На опубликованных иранской армией кадрах видно, как беспилотники с помощью умных бомб поражают цели, в том числе и движущиеся объекты. Официальный орган печати иранской армии назвал БПЛА Arash "отрядом самоубийц" по аналогии с фильмом 2016 года.
Напомним, что учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана. Зона учений охватывает территорию более чем в миллион квадратных километров к юго-востоку от Ирана, простираясь от Ормуза до северных частей Индийского океана.