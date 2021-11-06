Вся 44-дневная война в одной книге

В издательстве TEAS Press опубликована книга, посвященная победе Азербайджана в Отечественной войне. В книгу под названием «44 дня шаг за шагом…Официальная хроника» в хронологическом порядке включены тексты всех выступлений и интервью президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в ходе этих 44 дней, а также их публикации в соцсетях.

В книге отмечается, что историческая победа Азербайджана – это победа всего Азербайджана, объединенного в «железный кулак». Но неоспорим и фактор президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева...Самое тяжелое бремя военного времени наряду с азербайджанскими солдатами лежало и на плечах президента.

В книге говорится, что президент Ильхам Алиев в дни войны был везде, где требовался большой интеллект и непоколебимая воля – на дипломатическом фронте, в политическом поле, на переднем плане информационной войны… Взор народа и всего мира были устремлены к президенту Ильхаму Алиеву и все ждали его выступлений. Каждый момент войны был затронут в речах и интервью президента.

Вся история 44-дневной войны наиболее правильно и объективно отражена именно в этих выступлениях. Эти выступления-подробная история, своего рода энциклопедия Отечественной войны, хроника 44 дней. Эта 644-страничная книга, составленная журналистом Фамилем Джафарли, послужит ценным и надежным источником информации для исследователей в будущем.