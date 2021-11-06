Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Более половины всех новых случаев заболевания приходится на страны Европы, сообщает Reuters со ссылкой на собственный центр обработки данных по COVID-19.

Так, ежедневное число заражений в России, Греции и Украине сравнялось или приближается к наивысшим показателям, фиксировавшимся в начале пандемии. Резкий скачок заболеваемости также отмечен в Германии.

В то же время многие мировые лидеры призывают ВОЗ и фармацевтические фирмы сделать вакцины более доступными в бедных и развивающихся странах. По некоторым подсчетам, половина населения планеты все еще не получила даже первой дозы вакцины.