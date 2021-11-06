Ираклий Гогава специально для haqqin.az 19:08

Дата 8 ноября, благодаря успешной политике президента Ильхама Алиева, открыла большие перспективы для сотрудничества стран Южного Кавказа. В интересах каждого из трех народов видеть завтрашний Южный Кавказ, как единое экономическое пространство с единым рынком. «Южно-Кавказская Тройка» может превратиться в мощный экономический и интеграционный субъект. Для этого необходимо объединить ресурсы и потенциал всех трех государств. ЮКТ – это потребительский рынок в 17 миллионов человек. Об этом говорится в эксклюзивной концептуальной статье экс-депутата парламента Грузии и главы парламентской фракции большинства, специалиста международных отношений и политолога Ираклия Гогава для haqqin.az. Представляем читателям полную версию статьи грузинского эксперта.

8 ноября 2020 года, в день подписания трехстороннего Соглашения о прекращении огня, для интеллектуальных элит трех государств Южного Кавказа открылись двери новых возможностей. Принципиальный вопрос заключается в том, как их используют три эти страны, которым тридцать лет независимости принесли не только счастье обретенной свободы, но и немало крови, невзгод и лишений? На фоне четко срежиссированного развала Советского Союза, политическая инициатива на Южном Кавказе перешла в руки воинствующих и непримиримых горе-патриотов с ограниченным пониманием принципов социального устройства и государственности, а также законов функционирования экономики и международной системы. Наиболее эффектным способом максимально быстрого формирования общественного мнения в пользу дезинтеграции, действовавшие из-за кулис «режиссеры» развала СССР сочли организацию на местах, так называемых, «кровавых бань» (события 9 апреля 1989 года в Тбилиси, 20 января 1990 года – в Баку), которая распалялась активным разжиганием этнополитических конфликтов.

К чему это привело, все знают – кровавая межэтническая рознь, вооружённые конфликты, сотни тысяч беженцев, экономический коллапс, массовая эмиграция.... Словом, свою независимость страны Южного Кавказа начали отстраивать даже не с нуля, а с минуса. Если суммарно подсчитать, сколько человеческих и материальных ресурсов, сколько драгоценного времени и энергии было потрачено на участие в межэтнических конфликтах и устранение их последствий, то выясняется, что речь идет о десятках, а возможно, и сотнях миллиардов долларов, которые могли превратить Южный Кавказ в социальный и экономический рай, а на самом деле обрекли его граждан чуть-ли не на нищенское существование. И вот прошли три десятилетия. Повзрослели наши народы, не на словах познавшие тяжкую науку выживания, боль потерь и горечь утрат, набрались мудрости и наши интеллектуальные элиты, понявшие, наконец, что без окончательного решения проблем территориальной целостности, полноценный мир и инклюзивное развитие на Южном Кавказе невозможны даже теоретически. Колоссальный потенциал самого факта Трехстороннего соглашения дает всем нам – армянам, азербайджанцам и грузинам возможность создать такую модель межнационального единства и делового сотрудничества, которая станет убедительной победой всех народов, живущих в регионе. Сейчас главное, чтобы интеллектуальные элиты проявили мудрость и терпение аксакалов и не упустили уникальный шанс построить такой общий дом, в котором будет защищен каждый гражданин, и где будет царить консенсусное понимание главных направлений и задач развития Южного Кавказа, включая экономическое, гуманитарное и даже духовное составляющее. Хочется быть оптимистом и верить, что не за горами то время, когда элиты наших государств осознают в полном мере тот факт, что нет у нас никого ближе, чем соседи. Недаром же народная мудрость гласит: «Близкий сосед лучше дальней родни». В интересах каждого из наших народов видеть завтрашний Южный Кавказ, как единое экономическое пространство с единым рынком, в котором действует общая таможенная и налоговая политика, реестры компаний, общие энергетические и транспортные сети, умное и справедливое разделение труда и рынков сбыта, высокие стандарты качества, словом, умеренная интеграционная модель Евросоюза, где каждый народ, сохраняя самобытность и суверенитет, координируют действия по внешней политике, равноправно участвует в международных проектах, охране окружающей среды, науке, образовании, здравоохранении, безопасности и т.д. Нетрудно представить, к примеру, каким мощным субъектом может выступить «Южно-Кавказская Тройка» (ЮКТ) если объединить во имя мирного и взаимовыгодного развития нашего общего дома ресурсы и потенциал всех трех государств. ЮКТ – это потребительский рынок в 17 миллионов человек и 16,7 миллиона международных визитеров и туристов в год. Совокупный номинальный валовый внутренний продукт ЮКТ только в 2019 году составлял $ 79,2 миллиарда, а по паритету покупательной способности (PPP) - $ 270 миллиардов. Справедливое распределение труда, основанное на научном подходе, а также распределении ролей и функции на внутреннем рынке ЮКТ создадут огромные возможности для устойчивого развития бизнеса. Временные и сдержанные меры по защите южно-кавказского производителя (по уставу ВТО это не запрещено), привлекут в реальный сектор собственный капитал и создадут многочисленные и качественные рабочие места.

Известно, что одно новое рабочее место в реальном секторе экономики создает 5–6 новых рабочих мест в смежных отраслях. Примерами сбалансированного и экономически выгодного распределения труда могут быть армянский коньяк, грузинское вино и азербайджанские крепкие и фруктовые напитки. Или же азербайджанский гранат, армянский абрикос и грузинские цитрусы. Или же совместное производство промышленных товаров, в котором будет использоваться кооперация с умным применением китайской модели НДС, где налог в полном объеме платится только с конечного продукта, а не в процессе изготовления деталей и компонентов. Совместные внешнеторговые корпорации могут единым фронтом выйти на все без исключения мировые рынки. Цифровое развитие и прогресс вычислительной техники с использованием Big Data и искусственного интеллекта, сможет в реальном времени отслеживать спрос, динамику рынка и оперативно реагировать на изменения. Словом, можно найти десятки тысяч вариантов возможной кооперации, что в итоге обеспечит стабильность, богатство и ускоренное развитие человеческого капитала трем государствам Южного Кавказа. При таком сценарии весьма реалистично достичь устойчивого роста экономики “Южнo-Кавказской Тройки» двухзначными цифрами, что означает для всех ее участников удвоение за 6–7 лет номинального ВВП. Даже без учета мультипликационного эффекта и синергии. Если учесть все детали и нюансы современной международной системы, ЮКТ может придать позитивный импульс и для других стран-участников региональной или мировой политики. Главное, убедительно продемонстрировать, что Южный Кавказ является регионом, из которого не исходят угрозы существующему миропорядку.