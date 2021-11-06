Священник в России получил 18 лет за растление 53 мальчиков
Настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
В растлении также участвовал помощник священника, звонарь Сергей Моос. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Иеромонаха Спиридона задержали в ноябре 2019 года. Поводом для проверки стало обращение в Следственный комитет местной жительницы, у которой возникли подозрения насчет священника. При обыске силовики изъяли у него «коллекцию изобличающих предметов». С послушниками, то есть детьми, Спиридон работал с 2007 года. За 12 лет на счету Спиридона и Мооса 53 доказанных случая совращения мальчиков. Непосредственно иеромонах повинен в 51 эпизоде, звонарь – в 5. В двух эпизодах, которые зачли Спиридону и Моосу, они совращали мальчиков вместе.