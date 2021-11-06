Российский военный эксперт: Шушинская операция войдет в историю мирового военного искусства

"Как и тогда, это была заключительная стадия боевых действий, после которой война завершается. Понятно, что исторический размах разный, но если мы говорим о сути, то это была финальная операция азербайджанских вооруженных сил, которая поставила точку во Второй Карабах ской войне. После этого Армения капитулировала по той причине, что дальнейшее сопротивление стало просто бессмысленным", - разъяснил российский военный эксперт.

Игорь Коротченко считает, что "если бы Пашинян промедлил с подписанием трехстороннего заявления, вся армянская группировка войск в Карабахе, а это по разным оценкам от 12 тыс. до 15 тыс. человек, оказалась бы в котле, и дальше Азербайджан эту группировку, если бы она не сложила оружие и не сдалась в плен, просто уничтожил бы, причем дистанционно. Я думаю, это и подвигло Пашиняна, который упорно отказывался от любых компромиссов о завершении войны, поставить подпись под трехсторонним заявлением".

Военный эксперт заявил, что Шуша была освобождена за счет профессионализма азербайджанских военных и обмана ожиданий армянского командования: "Здесь ключевую роль сыграли силы специального назначения Азербайджана. Была проведена соответствующая подготовка операции с одновременной дезинформацией противника. В Ереване совершенно не ожидали этой операции, там думали, что азербайджанская армия пойдет по другим направлениям. В итоге имел место фактор внезапности, хотя, безусловно, ключевую роль в достижении победы сыграла высокопрофессиональная подготовка азербайджанского спецназа вкупе с личным мужеством бойцов".

"Они осуществили трудный марш по горно-лесистой местности, поднялись в горы, при этом весь боекомплект и оружие несли на себе. Боевые действия велись в городских условиях с чрезвычайным ожесточением. На стороне Армении была артиллерия, РСЗО, танки, мы это видели по кадрам городских боев в Шуше, а азербайджанский спецназ сражался только тем, что принес на своих плечах, то есть штатным оружием. Я сам был в Шуше и видел на плато, где шли бои, когда азербайджанский спецназ вошел в город, множество пулевых отметок на гранитных валунах – то есть это был очень тяжелый, контактный бой", - рассказывает российский эксперт.

"...Шушинская операция – это исключительное событие, ее внимательно изучают по доступным материалам и в США, и во Франции, и в Великобритании, и в Израиле, и в России. Она войдет в историю мирового военного искусства и среди войн XXI века займет исключительно важное значение. Надо отметить, что она еще ждет своих исследователей. Это феноменальная по внезапности, успеху и политическим целям операция, ставшая финальной точкой, после которой, как сказал президент Ильхам Алиев, хребет противника был сломлен", - заключил военный эксперт.