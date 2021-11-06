ЮНЕСКО включило Ленкорань в список творческих городов

Город Ленкорань включен в список ЮНЕСКО «Сеть творческих городов». В связи с этим документ о кандидатуре, подготовленный Министерством культуры, был передан в Секретариат ЮНЕСКО.

«Сеть творческих городов» объединяет города, основанные на творчестве – музыке, искусстве и ремеслах, дизайне, кино, литературе, цифровом искусстве и гастрономии. Сеть рассматривает инновации и творчество как ключевой фактор в целях содействия устойчивому городскому развитию. Сеть вызвала большой интерес у местных сообществ, так как новый список отражает разнообразие городов.

49 городов присоединились к «Сети творческих городов» ЮНЕСКО по решению генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. С учетом новых членов в настоящее время сеть насчитывает в общей сложности 295 городов в 90 странах, которые инвестируют в культуру и творчество.

Баку является участником «Сети творческих городов» с 2019 года по «дизайну», а Шеки с 2017 года – по «искусству и ремеслам».