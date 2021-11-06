В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

На акцию протеста прибыли не только жители грузинской столицы, но и сторонники бывшего главы государства из разных регионов страны, передает ТАСС.

Кроме лидеров "Единого национального движения", на митинге присутствуют и другие политики. Люди держат в руках флаги Грузии, США и транспаранты с надписями "Свободу Мише". У некоторых в руках также розы, которые стали символом революции в 2003 году, на волне которой Саакашвили пришел к власти.

Движение автомобилей на площади Свободы и смежных улицах перекрыто. Здание парламента Грузии и Дом правительства, расположенные недалеко от нее, взяты под усиленный контроль. На место событий стянуты водометы полиции.