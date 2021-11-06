Экс-министр обороны Армении назначен послом в России

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом этой страны в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно сообщению, в МИД Армении и аппарате президента страны данную информацию пока не комментируют. На сайте президента Армении также нет соответствующего указа.

64-летний Вагаршак Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента страны. Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года. В разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении. После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.