Эрдоган: Игнорирование оккупации территорий Азербайджана привело к трагедии

Игнорирование на протяжении трех десятилетий оккупации Карабаха и других территорий Азербайджана стало основной причиной трагических событий в регионе. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турции.

“Те, кто в течение 30 лет хранил молчание перед лицом несправедливой, незаконной и аморальной оккупации Карабаха и других земель Азербайджана, несут главную ответственность за пролитую кровь и трагедии”, – заявил, в частности, турецкий лидер, его слова приводит Anadolu.