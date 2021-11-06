Видеопроекция в честь Дня Победы в Баку фото
По случаю 8 Ноября – годовщины Дня Победы на здании Музейного центра в Баку была продемонстрирована видеопроекция.
На фасаде Музейного центра, одного из архитектурных символов Азербайджана, были отражены высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева о территориальной целостности страны, лозунги о героях Отечественной войны, завершившейся освобождением оккупированных территорий под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, нашей победоносной армии, единстве и силе азербайджанского народа, а также аудиовизуальные изображения таких символов, как «Железный кулак», «Харыбюльбюль».
Видеопроекция сопровождалась мелодиями бессмертных произведений корифеев азербайджанской музыки.