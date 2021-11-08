Бывший президент Украины, депутат Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" медиахолдингу Вільні медіа, который создали медийщики этих каналов. Об этом говорится в совместном заявлении телеканалов.

"В минувшую пятницу мы создали новый медиахолдинг Вільні медіа. Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами", – говорится в заявлении, передают украинские СМИ.

Утверждается, что медиахолдинг приобрел 100% корпоративных прав в указанных телеканалах "по рыночной цене". Также указывается, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над Вільнi медіа.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Согласно этому документу, одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.