Британские журналисты о погибших от COVID: их не 5, а 17 миллионов

Отмечается, что впервые журналисты обратили внимание на странности в подсчетах в марте 2020 года. Тогда в ряде районов итальянской провинции Бергамо было зарегистрировано 1 140 смертей, а общая смертность по сравнению с таким же периодом предыдущего года, по данным итальянских статистических бюро, выросла на 2 420 человек. При этом число умерших от естественных причин оставалось примерно на прежнем уровне. Таким образом, необъясненной оказалась смерть почти 1 300 человек.

Истинное число жертв коронавируса в мире составляет примерно 17 млн человек, а не 5 млн, как показывает официальная статистика. Русская служба BBC пишет, что к такому выводу пришел отдел аналитики журнала Economist.

Далее аналитики Economist выявили такие же недочеты в данных по Великобритании, США, Испании и другим странам.

В издании приводят несколько причин таких несоответствий: во-первых, во многих странах подсчет смертности велся в прямой зависимости от результатов тестирования пациентов, и в статистику попадали лишь те, кому при жизни был поставлен диагноз COVID-19. Люди, умершие вследствие других причин, связанных с коронавирусом, и те, кому просто не успели поставить диагноз, попадали в другую статистическую категорию.

Во-вторых, многие страны просто не могут вести точную статистику или не хотят ее обнародовать. В Болгарии, по данным аналитиков Economist, официальные данные по ковид-смертности в два раза ниже, чем в действительности. В России статистика занижена в 3,5 раза, в Индии – в десять.

Складывается картина, пишет издание, что данные в основном занижены в странах с наименьшими ресурсами бороться с пандемией. Это, в свою очередь, мешает всему остальному миру понять и проанализировать истинные масштабы пандемии и ее воздействия на все сферы нашей жизни.

В своем собственном подсчете, который дал результат в 17 млн человек, Economist опирался на ряд давно известных методов, в частности, метод подсчета погибших от войн.