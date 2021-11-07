ООН взывает о помощи: спасите Афганистан от голода

"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле, – сказал Дэвид Бизли в интервью BBC.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН призвал мировых лидеров принять срочные действия, чтобы предотвратить катастрофический голод в Афганистане этой зимой.

BBC отмечает, что экономика Афганистана оказалась на грани коллапса из-за прихода к власти движения "Талибан" и заморозки иностранной помощи. К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране.

"95% жителей страны не имеют достаточного питания, сейчас дело идет к тому, что 23 млн человек грозит острый голод", – подчеркнул Бизли, в выходные побывавший в Кабуле. "Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле", – добавил он.

Жители сельских районов выстраиваются в длинные очереди за мукой, которую предоставляет ООН в рамках всемирной продовольственной программы. Для миллионов в Афганистане эта гуманитарная помощь - единственный способ выжить зимой.

Бизли призывает мировую элиту предпринять срочные действия: "Мировое богатство сейчас – 400 триллионов долларов, поэтому позор нам всем. Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок".

По оценкам ООН, чтобы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется 220 млн долларов в месяц.