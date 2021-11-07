В Киеве резко отреагировали на перевод Саакашвили в тюремную больницу

Грузии передана нота, в которой Киев призвал грузинские власти перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, говорится в заявлении МИД Украины.

В сообщении украинского министерства говорится, что Киев «призывает грузинскую сторону безотлагательно перевезти» Саакашвили в «гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи», передает ТАСС.

Киев заявил, что «разочарован» переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования украинской стороны об этом факте. МИД считает, что «пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении» ведет к рискам, которых «можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями».

Михаил Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья.