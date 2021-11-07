Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание

"Когда в июне я провел встречу с президентом Путиным, я ясно дал понять, что США будут принимать меры, чтобы киберпреступники ответили за свои действия. И сегодня мы сделали именно это", - говорится в заявлении Байдена, в котором американский президент комментирует успехи США в борьбе против REvil, сообщает Интерфакс.

"Нам еще предстоит проделать немало работы, однако мы уже приняли серьезные меры, чтобы защитить нашу инфраструктуру от кибератак, передать суду тех, кто угрожает нашей безопасности. Мы работаем с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы помешать функционированию сетей кибермошенников-вымогателей", - добавил Байден.

Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством. Кроме того, власти США приняли меры и в отношении соратника Васинского - российского хакера Евгения Полянина. Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и что эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем. Кроме того, в документах суда говорится, что США считают, будто Васинский и его сообщники написали вредоносное программное обеспечение (ПО), которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его. Жертвами ПО стали, по данным Минюста, 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину - 28 лет, он на свободе. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года. Кроме того, генпрокурор США Меррик Гарланд заявил в понедельник, что россиянин Полянин получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть.