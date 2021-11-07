Израиль ударил по Сирии и закрыл небо над Голанами

Сирийское государственное телевидение сообщило о ракетной атаке Израиля на объекты в центре страны, в городе Хомс и морском порту города Тартус вечером в понедельник.

«Сегодня в 19:16 Израиль совершил атаки с воздуха севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», - говорится в сирийских новостях, которые цитирует израильский Девятый канал.

Канал отмечает, что недалеко от города Хомс находится ракетный завод, а также авиабаза "Шайрат".

Израильские военные пока никак не прокомментировали это сообщение.

Кроме того, новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами для гражданских самолетов.