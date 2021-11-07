«Самое страшное не за горами»: журналист BBC приехал в Афганистан и не смог сдержать слез

Русская служба BBC пишет, что 77-летний журналист, побывавший за свою карьеру в десятках военных зон, рассказал, как на днях приехал посмотреть на место, где стояли знаменитые Бамианские статуи Будды, разрушенные "Талибаном" 20 лет назад, и обнаружил там женщину, живущую в пещере. Женщину звали Фатима, она вдова с семью детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ее муж скончался от рака желудка.

До прихода "Талибана" Фатима зарабатывала тем, что пропалывала поля для местного фермера. Теперь из-за засухи работы для нее не было. "У нее нет денег, ей приходится умолять людей дать ей топливо, чтобы разжечь огонь, и дать ей муку, которую во времена предыдущего правительства ей привозили". На этих словах корреспондент не смог сдержать эмоций и попросил его извинить.

"Вы знаете, я видел много плохого за годы работы, но здесь… Самое страшное еще не произошло, но вы понимаете, что оно не за горами. И они сами это тоже понимают", - сказал корреспондент.