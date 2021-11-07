Госдеп обратился к Азербайджану и Армении

Госдепартамент США по случаю годовщины подписания Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Карабахе указал Баку и Еревану на необходимость активизировать контакты, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с конфликтом.

"Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов...", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, которое цитирует ТАСС.