Французского депутата - друга Нетаньяху не пустили в МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид запретил пускать в здание министерства Меира Хабиба, французского бизнесмена и депутата Национального собрания Франции. Источники в израильском МИД, на которые ссылается местный сайт Walla News, говорят, что связано это с высказываниями Хабиба о премьер-министре Нафтали Беннете.

На прошлой неделе в Израиль прибыла делегация Совета еврейских организаций Франции. Ее члены хотели встретиться с главой МИД Яиром Лапидом, а также с другими министрами. Однако накануне их приезда в Израиль им сообщили, что Лапид с радостью их примет, но Меира Хабиба (близкого друга Биньямина Нетаньяху) видеть не желает и его не пустят в МИД, пишет NEWSru.co.il.

Израильский сайт "Маарив" пишет, что причиной объявления Хабиба персоной нон грата стало его вмешательство во внутреннюю политику Израиля. Дело в том, что несколько месяцев назад, после приведения к присяге нового израильского правительства, французские политики встретились с Нафтали Беннетом. Гости задавали Беннету вопросы об Иране, о палестино-израильском конфликте, о кризисе, вызванном эпидемией коронавируса, но когда подошла очередь Хабиба, тот стал говорить о внутренних политических проблемах в Израиле. Присутствовавшие на той встрече рассказывали, что Хабиб агрессивно нападал на Беннета, заявлял, что тот нарушил обещания, которые дал своим союзникам.

Меир Хабиб родился в Париже в семье еврейских эмигрантов из Италии и Туниса. Был главой Федерации еврейских организаций Франции.