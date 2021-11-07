Саакашвили рассказал об избиении в больнице, а омбудсмен Грузии - о его насильной госпитализации
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что бывшего президента Михаила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли. Об этом она сообщила после прошедшей в ночь на вторник, 9 ноября, встречи с экс-главой Грузии.
«По словам Саакашвили, его обманным путем против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику», — передает ее слова Интерфакс.
Ломджария сообщила, что политик увидел происходящее уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси и отказался выходить из автомашины «скорой помощи», однако его оттуда вывели силой.
Сам Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Его послание зачитал адвокат Ника Гварамия.
«Один из представителей тюрьмы сказал мне: «Птичка, мы тебя поймали» и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ», — говорится в письме Саакашвили.
Политик заявил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и «начали тащить за волосы».
Саакашвили пояснил, что повредил медицинский инвентарь, когда увидел, как ему собираются вколоть какой-то укол. Саакашвили отказывается от любого медицинского вмешательства в учреждении и требует встречи с личным врачом. По мнению экс-президента Грузии, цель перевода в больницу — его физическое уничтожение.