Саакашвили рассказал об избиении в больнице, а омбудсмен Грузии - о его насильной госпитализации

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что бывшего президента Михаила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли. Об этом она сообщила после прошедшей в ночь на вторник, 9 ноября, встречи с экс-главой Грузии.

«По словам Саакашвили, его обманным путем против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику», — передает ее слова Интерфакс.

Ломджария сообщила, что политик увидел происходящее уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси и отказался выходить из автомашины «скорой помощи», однако его оттуда вывели силой.