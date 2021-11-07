Редакционная 05:43

Победа во второй Карабахской войне стала по-настоящему историческим событием огромной мощности в развитии третьей азербайджанской Республики, родившейся на осколках распада Советского Союза. Если мы посмотрим ретроспективно, то таких масштабных проявлений, сопоставимых с религиозно-мистическим откровением для всего народа, в новейшей истории Азербайджана не было.

Быть может исключением нужно считать причастность всех азербайджанцев другого рокового времени к победе в Великой Отечественной Войне советского народа. Но тогда, это была история иного, сверхдержавного национального синтеза, индустриально-идеологического века трансформации больших империй. Азербайджанцы ковали общий каркас этой могучей конструкции. Но сейчас, эта победа - Победа отдельно взятой нации. Нации Азербайджанцев, которая разгромила не столько врага, деморализованного и бежавшего с поля боя, сколько мифы, сотканные утратами последних тридцати лет: "не могут", "не хотят", "не будут". Это не меньшее преодоление себя, выход за пределы известного, чем даже сам героический подвиг войнов: живых и павших. Теперь весь мир знает - азербайджанцы - могут, хотят, добиваются. Другими словами - "ставят цели", "имеют волю", "находят решения". Событие азербайджанской победы редчайшее в современном политическом мире, где правят бал большие держав и корпорации. Где есть две крайности - либо вяло текущая борьба ресурсов за поддержание статус-кво, либо подстраивание под интересы крупных центров сил.

Ильхам Алиев разыграл по-другому. Сделав ставку на отвагу своих бойцов. Некоторые, играющие "в объективность" аналитики и комментаторы мировых СМИ до сих пор игнорируют факт возросшей мощности азербайджанцев, переход народа в новое состояние нации, делая скидки на помощь турецкого военпрома и опыт советников. Да, несомненно, что помощь дорогого стоила, и была своевременно оказана братским турецким государством. Но это лишь рычаг в руках отважных и сильных. В руках рядовых, офицеров, политического руководства и элиты страны, ставшей вместе со своим народом в одном сплоченном ряду. Подобные события напоминают европейские революции XIX -XX веков, когда менялись не столько режимы, сколько подходы и мировоззрения. Отныне мировоззрение азербайджанцев свободно от угнетения потерями. Это новая нация, уже проделавшая с Ильхамом Алиевым путь к этой вершине. Победа не упала с неба. Это результат длительной и кропотливой работы двух десятилетий лидерства Ильхама Гейдаровича. Теперь страна движется к новым горизонтам. Это движение будет неизлегких, учитывая, что ревущие 2020-е передадут эстафету ревущим 2030-м. Новые правила игры, которые начали формироваться в период пандемии могут принести новые вызовы национальному государству. Цифровые платформы и новые корпорации претендуют на отчуждение былых прав и привилегий у традиционного государства, забирая у традиционных элит смыслы, у сырьевых капиталов амбиции и резервы. Перед Азербайджаном станут новые вызовы сохранения не просто традиций и культуры, но самого понятия национального суверенитета. Совершенно новый и неизвестный вызов - когда риски прийду не от соседей, а от самого течения глобальной истории. Именно в таком режиме придеться восстанавливать Карабах, включать его в хозяйственно-экономическую систему азербайджанского государства. Однако и это будет решено, а вызовы найдут наилучшее решение. Если слово, данное Алиевым в 2003 году - вернуть стране честь и суверенитет, был сдержанно, то с другими вызовами, азербайджанское общество, показавшее возможность монолитного сплочения, справится наверняка. Огромный потенциал ресурсов - эко-туристических, аграрных, водно-сырьевых, редкоземельных металлов, климатических зон - которые имеют азербайджанские земли, "отдыхавшие" от хозяйственной деятельности, будут играть роль резерва развития на несколько десятилетий вперед. Вполне возможно, что данный резерв азербайджанцы смогут не просто удерживать, но и делиться активно его плодами, учитывая, что столь масштабный регион пахотных земель, лесов, ландшафтных территорий для туризма и ЭКО развития, пожалуй единственный не тронутый цивилизацией уголок на Юго-Востоке Европы.