Осевое время Азербайджана после победы в Карабахе редакционная
Победа во второй Карабахской войне стала по-настоящему историческим событием огромной мощности в развитии третьей азербайджанской Республики, родившейся на осколках распада Советского Союза. Если мы посмотрим ретроспективно, то таких масштабных проявлений, сопоставимых с религиозно-мистическим откровением для всего народа, в новейшей истории Азербайджана не было.
Быть может исключением нужно считать причастность всех азербайджанцев другого рокового времени к победе в Великой Отечественной Войне советского народа. Но тогда, это была история иного, сверхдержавного национального синтеза, индустриально-идеологического века трансформации больших империй. Азербайджанцы ковали общий каркас этой могучей конструкции.
Но сейчас, эта победа - Победа отдельно взятой нации. Нации Азербайджанцев, которая разгромила не столько врага, деморализованного и бежавшего с поля боя, сколько мифы, сотканные утратами последних тридцати лет: "не могут", "не хотят", "не будут". Это не меньшее преодоление себя, выход за пределы известного, чем даже сам героический подвиг войнов: живых и павших. Теперь весь мир знает - азербайджанцы - могут, хотят, добиваются.
Другими словами - "ставят цели", "имеют волю", "находят решения".
Событие азербайджанской победы редчайшее в современном политическом мире, где правят бал большие держав и корпорации. Где есть две крайности - либо вяло текущая борьба ресурсов за поддержание статус-кво, либо подстраивание под интересы крупных центров сил.
Ильхам Алиев разыграл по-другому. Сделав ставку на отвагу своих бойцов.
Некоторые, играющие "в объективность" аналитики и комментаторы мировых СМИ до сих пор игнорируют факт возросшей мощности азербайджанцев, переход народа в новое состояние нации, делая скидки на помощь турецкого военпрома и опыт советников. Да, несомненно, что помощь дорогого стоила, и была своевременно оказана братским турецким государством. Но это лишь рычаг в руках отважных и сильных. В руках рядовых, офицеров, политического руководства и элиты страны, ставшей вместе со своим народом в одном сплоченном ряду.
Подобные события напоминают европейские революции XIX -XX веков, когда менялись не столько режимы, сколько подходы и мировоззрения. Отныне мировоззрение азербайджанцев свободно от угнетения потерями.
Это новая нация, уже проделавшая с Ильхамом Алиевым путь к этой вершине.
Победа не упала с неба. Это результат длительной и кропотливой работы двух десятилетий лидерства Ильхама Гейдаровича.
Теперь страна движется к новым горизонтам.
Это движение будет неизлегких, учитывая, что ревущие 2020-е передадут эстафету ревущим 2030-м. Новые правила игры, которые начали формироваться в период пандемии могут принести новые вызовы национальному государству.
Цифровые платформы и новые корпорации претендуют на отчуждение былых прав и привилегий у традиционного государства, забирая у традиционных элит смыслы, у сырьевых капиталов амбиции и резервы.
Перед Азербайджаном станут новые вызовы сохранения не просто традиций и культуры, но самого понятия национального суверенитета. Совершенно новый и неизвестный вызов - когда риски прийду не от соседей, а от самого течения глобальной истории.
Именно в таком режиме придеться восстанавливать Карабах, включать его в хозяйственно-экономическую систему азербайджанского государства. Однако и это будет решено, а вызовы найдут наилучшее решение. Если слово, данное Алиевым в 2003 году - вернуть стране честь и суверенитет, был сдержанно, то с другими вызовами, азербайджанское общество, показавшее возможность монолитного сплочения, справится наверняка.
Огромный потенциал ресурсов - эко-туристических, аграрных, водно-сырьевых, редкоземельных металлов, климатических зон - которые имеют азербайджанские земли, "отдыхавшие" от хозяйственной деятельности, будут играть роль резерва развития на несколько десятилетий вперед. Вполне возможно, что данный резерв азербайджанцы смогут не просто удерживать, но и делиться активно его плодами, учитывая, что столь масштабный регион пахотных земель, лесов, ландшафтных территорий для туризма и ЭКО развития, пожалуй единственный не тронутый цивилизацией уголок на Юго-Востоке Европы.
В свою очередь, реализация экономических проектов является гарантией прочности мира в регионе. Чем шире развиваются торгово-экономические отношения, тем больше участников заинтересованы в их налаживании, повышении стоимости и объемов продукции и услуг, производимых регионом.
Уже сейчас заметно, что показатель объема ненефтянного экспорта Азербайджана к 2024 году в $4 млрд вполне достижим (по итогам 2021 года, объем экспорта товарной продукции ожидается в размере свыше $2,2 млрд). С каждым годом, подключая постепенно новые точки региональных проектов Карабаха, они будут расширять экспортные возможности всего Азербайджана, приносить валюту, вовлекать инвесторов.
Из этих реалий, в 2023-2025 годах среднегодовые темпы роста ненефтяного сектора прогнозируются на уровне 5,1% (в 2023 году – 5,2%, в 2024 году – 5,3%, в 2025 году – 4,9%).
Появились зримые очертания новой мозаичной палитры карабахской экономики XXI века. Начинается новый акт, в котором экономическое взаимодействие в рамках интересов республиканского режима, в рамках интересов развития толерантной нации - будет играть все возрастающую лидирующую партию.
Азербайджан стал достаточно сильным, чтобы не допустить новый конфликт в Карабахе и гарантировать мир по всему Южному Кавказу.