Миротворцев ООН заподозрили в контрабанде алмазов

Официальные лица сообщили, что в ходе операции с участием более 300 офицеров было произведено около десятка арестов и около 100 обысков на военных объектах и в домах. Они заявили, что целью операции была "преступная сеть с международными связями".

Власти Португалии провели обыски и аресты по всей стране в рамках одного из самых масштабных в истории судебных дел против военных, после того как им сообщили, что войска, развернутые в качестве миротворцев ООН в ЦАР, могли использоваться в качестве курьеров для перевозки незаконных товаров, в том числе алмазов, золота, наркотиков и оружия из Африки.

"Сейчас мы изучаем возможность того, что некоторые солдаты, принимавшие участие в Национальных вооруженных силах в ЦАР, использовались в качестве курьеров при торговле алмазами, золотом и наркотиками", - говорится в заявлении начальника штаба армии.

Указывается, что первые подозрения у правоохранительных органов появились в 2019 году. По данным следствия, миротворцы для доставки товаров в Европу использовали военные самолеты, летевшие между ЦАР и Португалией и не подлежащие досмотру. Затем алмазы, например, отправлялись в Бельгию на обработку. Для отмывания денег использовали большое число подставных лиц и липовых счетов.

Стоит отметить, ЦАР богата золотом, алмазами и другими полезными ископаемыми. Однако, несмотря на такое богатство ресурсов, страна остается бедной в условиях продолжающегося межконфессионального насилия и конфликтов.

Лиссабон предоставляет миротворцев в миссию ООН там с 2014 года. В министерстве иностранных дел Португалии лишь выразили надежду, что скандал не отразится на общем положительном имидже португальских миротворцев и вооруженных сил.